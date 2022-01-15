رئيس غواتيمالا يقترح على البرلمان تغليظ عقوبة تهريب البشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اقترح رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي على البرلمان تغليظ عقوبة تهريب البشر بأحكام تصل إلى السجن 30 عاماً في بعض الحالات.



وغواتيمالا منذ سنوات طويلة نقطة رئيسية لانتقال مهاجرين فقراء من أمريكا الوسطى -من ضمنهم مواطنون من أبنائها- إلى الولايات المتحدة في رحلات محفوفة بالخطر عبر المكسيك، سعيا لحياة أفضل.

لكن حكومة غواتيمالا تسعى لتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر بعدما فقد عشرات المهاجرين أرواحهم في حوادث تسلطت عليها الأضواء إما خلال التكدس في عربات نقل أو عند الوقوع في أيدي جماعات إجرامية.

واقترح غياماتي أمس الجمعة زيادة مدد السجن على المهربين لتكون ما بين عشر سنوات وثلاثين سنة بدلا من العقوبة الحالية التي ينص عليها القانون وهي السجن ما بين سنتين وخمس سنوات.

وقال الرئيس في كلمة أمام الكونغرس "أؤكد مجدداً التزام حكومتي بتشديد أحكام السجن على مهربي البشر"، مضيفاً أن الولايات المتحدة يجب أن تسلم المهربين أيضاً.