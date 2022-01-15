وزارة العدل الأمريكية تعلن عن اعتقال مواطن إيراني أمريكي في شيكاغو (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال مواطن إيراني أمريكي في شيكاغو بتهمة التآمر لتصدير معدات وتكنولوجيا أمريكية بشكل غير قانوني إلى البنك المركزي الإيراني.



وبحسب موقع "إيران انترناشيونال"، اليوم السبت، أفاد البيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، أن "المواطن الإيراني الأمريكي، الذي يدعی كامبيز عطار كاشاني، كان يصدر بصورة غير مشروعة بضائع وتكنولوجيا أمريكية إلى البنك المركزي الإيراني".

وأشار البيان إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد عطار كاشاني في محكمة اتحادية في بروكلين.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أن "كاشاني ساعد في تعزيز اقتصاد أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم" من خلال خداع الشركات الأمريكية والالتفاف على العقوبات التي تهدف إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتفرض واشنطن عقوبات قاسية على طهران ولا سيما البنك المركزي الإيراني بسبب "تورطه في دعم الإرهاب، ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية يقدم البنك دعماً مالياً وخدمات لحزب الله اللبناني المصنف إرهابياً من قبل واشنطن.