باكستان.. تسجيل 4286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان عن تسجيل 4286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و320 ألفاً و120.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في نفس الفترة، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29 ألفاً و3 حالات.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً، فيما يتعلق بحالات الوفاة، وياتي بعده إقليما السند وباختونخواعلى الترتيب.

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون.

وقال الأمين العام للرابطة الطبية الباكستانية قيصر ساجد: "نخشى أن تضرب موجة خامسة من الجائحة البلاد خلال بضعة أسابيع".

وألقى ساجد باللوم في الموجة المحتملة الجديدة على مجموعة من الأمور، تشمل التردد في أخذ اللقاح والانتهاك الجماعي للقيود المتعلقة بمكافحة الوباء، وخاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات.