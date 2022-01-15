الهند تسجل أكثر من 268 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و402 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 268 ألفا و 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليونا و 850 ألفا و 962 حالة.

ونقلت صحيفة "بزينس ستاندارد" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 402 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفا و752 .

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند 6041 حالة بزيادة قدرها 01ر5% عن يوم امس الجمعة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.