سفارة روسيا بواشنطن ترد على تصريحات البيت الأبيض حول موعد “غزو” أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:53 صباحًا

ردت السفارة الروسية في واشنطن، على تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت “غزو” روسيا لأراضي أوكرانيا.

ووصفت السفارة في بيان لها التصريحات الأمريكية بالمعلومات المضللة، واعتبرتها بمثابة ضغط إعلامي.

وأشارت السفارة، إلى أن السلطات الأمريكية أخذت “توصف بالتفصيل سيناريوهات مثل هذه الاستفزازات، وتحدد تواريخ البدء النهائي لمثل هذه العمليات”، دون تقديم أي دليل.

وذكرت السفارة أن تقديم الموضوع بهذا الشكل “يؤكد الضغط الإعلامي المستمر” على روسيا، وبتكرار نفس السيناريو: يتم “ضخ السيناريوهات وتكرارها مرات عديدة في وسائل الإعلام، لتتحول في النهاية إلى أخبار رئيسية”.

ودعت السفارة، السلطات الأمريكية إلى العمل المفصل بشأن الضمانات الأمنية على أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا، وأكدت أن “موسكو تؤيد الحلول الدبلوماسية لجميع المشاكل الدولية”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، دون تقديم أي دليل، إن الولايات المتحدة “حددت” توقيت “الغزو” الروسي لأوكرانيا. ووفقا لها، قد تختلق موسكو الذريعة الضرورية لمثل هذه الأعمال.

وتابعت: “رأينا ذلك من قبل وهذا يعيدنا إلى عام 2014، بما في ذلك التخريب وحملات الإعلام لاتهام أوكرانيا بالتحضير لهجوم حتمي على القوات الروسية في شرق أوكرانيا، والخطط العسكرية الروسية لإطلاق مثل هذه الأنشطة قبل عدة أسابيع من بدء الاجتياح الذي قد يتم ما بين منتصف يناير ومنتصف فبراير”.

وادعت بساكي أن روسيا قد “تفبرك الذريعة” لشن هجوم على أوكرانيا.