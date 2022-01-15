انقطاع الكهرباء بالسودان بعد خروج البارجة التركية عن العمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الطاقة السودانية خروج البارجة التركية في بورتسودان من تغذية الشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن البارجة التركية خرجت من تغذية الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة تحطم أحد الأبراج الناقلة للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط “بورتسودان” بالشبكة القومية، وذلك بسبب اصطدام ناقلة تجارية بالبرج مما أدى لإتلافه كليا.

وفي بيان صحفي له، أوضح وزير الطاقة المكلف، محمد عبد الله محمود، أن “إدارة الكهرباء تحركت فورا لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل و إصلاح البرج”، لافتا إلى أن “هنالك معالجات أخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لإعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن”.

وشدد على أن “العمل علي إعادة تأهيل البرج التالف تسير بشكل حثيث”، موضحا أن “تعطل الخط الناقل أدى إلى خروج حوالى 150 ميغاوات من الشبكة القومية أثرت بشكل مباشر على استقرار الإمداد الكهربائي في مناطق السودان الأخرى”.

إمدادات البارجة التركية

كان السودان قد اتفق مع تركيا، خلال العام الماضي، على زيادة حجم التوليد الكهربائي من البارجة التركية في البحر الأحمر من 150 ميغاواط إلى 250 ميغاواط يوميًا بدءًا من مايو/أيار.

وعمل السودان، خلال العام الماضي، على استمرار الشركات التركية في قطاع الكهرباء السوداني وتجديد العقود بين الجانبين.

ويعد السودان إحدى المحطات الرئيسة لشركة كارباورشيب التركية، للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال، في شتى أرجاء أفريقيا، لسدّ عجز الكهرباء الذي تعانيه العديد من بلدان القارة السمراء.

وتقدم الشركة -التي تحول السفن إلى محطات كهرباء متنقلة- خدمات توليد الكهرباء وبيعها بأسعار منافسة، وهو ما جعلها مصدرًا رئيسًا للتغلب على نقص الكهرباء الذي تعانيه العديد من دول أفريقيا.