اليابان: إصابة عدد من الطلاب إثر هجوم بسكين في طوكيو

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

عناصر من الشرطة في اليابان

أصيب عدد من طلاب المدارس الثانوية في العاصمة طوكيو السبت، في هجوم بسكين.

وقالت وسائل الإعلام إن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو في هجوم بسكين على ما يبدو.

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن 3 أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.

وذكرت صحيفة أساهي أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.

من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.

والعام الماضي، طعن مهاجم بعض الضحايا وأشعل حريقا في إحدى عربات القطار، بينما كان كثيرون متجهين لحضور احتفالات عيد الهالوين.

وأثار الهجوم ذعر الركاب الذين انطلقوا في الصراخ وتدافعوا على نوافذ القطار للفرار.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام يابانية، إن الرجل الذي هاجم قطارا في طوكيو “أراد قتل الكثيرين”.

وأوضحت أن الجاني الذي كان يرتدي زي “الجوكر” خطط لفعلته على مدى شهور واشترى سكينا عن طريق الإنترنت لاستخدامه في الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلا في السبعينيات من عمره لا يزال في حالة خطيرة إثر طعنه في منطقة الجذع فيما عولج 16 آخرون أصيبوا بإصابات طفيفة أغلبها اختناقات.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الفور على كيوتا هاتوري (24 عاما) الذي كان يرتدي زي الجوكر وقال للمحققين “أردت أن أقتل الكثيرين. أردت عقوبة الإعدام”.