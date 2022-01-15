الصحة العالمية توصى باستخدام عقارين جديدين لعلاج المرضى المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوصت منظمة الصحة العالمية، امس الجمعة، باستخدام عقارين جديدين لعلاج المرضى المصابين بمرض كورونا، مما يوفر المزيد من الخيارات المتاحة لعلاج هذا المرض.



وقالت المنظمة، في بيان، إن مدى مساهمة هذه الأدوية في إنقاذ الأرواح يعتمد على مدى توفرها على نطاق واسع وبأسعار معقولة.

وأوصت المنظمة، باستخدام العقار الأول المسمى باريسيتينيب (baricitinib) للمرضى الذين يعانون من حالات الإصابة الشديدة أو الحرجة، والذي يؤخذ عن طريق الفم، ويستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي. وهو يوفر بديلاً لأدوية التهاب المفاصل الأخرى تسمى حاصرات مستقبلات إنترلوكين-6، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في يوليو (تموز) 2021.

أوصت المنظمة أيضاً، بشكل مشروط، باستخدام دواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة، سوتروفيماب، لعلاج الحالات الخفيفة أو المعتدلة بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر عال من دخول المستشفى. وتشمل هذه الفئة كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والذين لم يتلقوا التطعيم.

سوتروفيماب هو بديل لـ casirivimab-imdevimab، وهو مزيج من الأجسام المضادة أحادية النسيلة أوصت به منظمة الصحة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2021.

وتجري الدراسات لمعرفة مدى فعالية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد متغير أوميكرون، لكن الدراسات المختبرية المبكرة أظهرت أن سوتروفيماب يحتفظ بنشاطه.

نظرت لجنة الخبراء أيضاً في عقارين آخرين لعلاج الحالات الحادة والحرجة من كورونا وهما روكسوليتينيب (ruxolitinib) وتوفاسيتينيب (tofacitinib) نظراً لآثارهما غير المؤكدة، أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدامهما.