وزارة الخارجية العراقية تدين تعرض المنطقة الخضراء الحكومية لقصف بالصواريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية العراقية مساء أمس الجمعة، تعرض المنطقة الخضراء الحكومية لقصف بالصواريخ.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها "تدين بشكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن واستقرار العراق، لاسيما ما تعرّضت له المنطقة الخضراء في بغداد من استهدافٍ بالصواريخ يوم أمس".

وجددت الوزارة الالتزامَ بتوفيرِ الأمن والحمايةِ للبعثات الدبلوماسيّة واعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسيرِ عملها وفقاً لِما نَصّت عليه الغتفاقيّات الدولية وتأكيد إجراءات الحكومة العراقيّة بملاحقة الجُناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وشدد البيان على أنَّ "أمنَ وأستقرارَ العراق ليس خياراً بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمنِ مجتمعها".

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت الليلة الماضية تعرض المنطقة الخضراء لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بإصابة طفلة وإمرأة بجروح وإلحاق أضرار بمدرسة في المنطقة الخضراء.