مقتل فتاة عند نقطة تفتيش لطالبان بكابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت أسرة في حي "داشت-اي-بارشي"، غربي العاصمة الأفغانية كابول أن ابنتها (25 عاماً) قتلت، عند نقطة تفتيش، تابعة لحركة طالبان.



وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت، أن أفراد أسرة القتيلة ذكروا أنهم كانوا عائدين إلى المنزل، من حفل زفاف، وتم إيقافهم عند نقطة تفتيش، وإطلاق الرصاص عليهم.

وطالب والد القتيلة بالعدالة واعتقال الجناة.

ولم يعرف الدافع وراء القتل، بعد، لكن "إمارة أفغانستان الإسلامية"، تعهدت بالتحقيق في القضية وتقديم الجناة للعدالة.

وكانت فتاة أخرى (22 عاماً)، قد قتلت، عند نقطة تفتيش، تابعة لطالبان، في مدينة كابول، الشهر الماضي.