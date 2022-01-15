خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".

وأشارت الخلية إلى إن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".