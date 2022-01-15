للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.. بريطانيا تسجل أقل من 100 ألف إصابة يومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر الماضي.



بريطانيا تسجل أقل من 100 ألف إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ 27 ديسمبردراسة بريطانية: واحد من كل 10 مصابين بـ"كوفيد-19" يظل معديا بعد 10 أيام من العدوى

وقالت: "إجمالا، في 14 يناير، تم اكتشاف 99652 حالة إصابة بفيروس كورونا و270 حالة وفاة بسبب مضاعفات المرض".

وأضافت: "آخر مرة لم يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية في البلاد عتبة 100 ألف كانت يوم 27 ديسمبر 2021، حيث تم تسجيل 97579 إصابة يوميا".

وتلقى نحو 20.5 ألف بريطاني، الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد -19"، وأكثر من 32 ألفا الجرعة الثانية ونحو 111.8 ألفا الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح نسبة التحصين حوالي 83% من السكان في البلاد بشكل كامل وحوالي 63% ممن حصلوا على جرعة معززة.

وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بلغ أكثر من 15 مليون حالة إصابة، وحوالي 151.6 ألف حالة وفاة بسبب مضاعفات المرض.