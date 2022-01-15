أكثر من 12000 إصابة بفيروس كورونا في كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الصحية في كازاخستان، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل أكثر من 12000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار التقرير، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المسجلة بلغ 1036385 حالة.

وأضاف التقرير: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم في كازاخستان تسجيل وجود نتائج اختبارت إيجابية لدى 12381 شخصا وثبتت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا".

وفي اليوم السابق، أعلنت السلطات الصحية المختصة في كازاخستان عن تسجيل 10418 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وتم اعتبار ذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة، يعيش في كازاخستان حوالي 18.3 مليون نسمة.