شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 320.15 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و872455.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت السلطات الأسترالية، السبت، إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في "الأسابيع القليلة المقبلة" بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.

وبعد أن نجحت أستراليا في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قيود صارمة في وقت سابق من الجائحة، باتت تعاني الآن من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بالسلالة أوميكرون.

وقال كبير مسؤولي الصحة بول كيلي في إفادة صحفية: "لم ننته بعد من ذلك وأعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد عدداً كبيراً من حالات الإصابة في أستراليا، في إشارة إلى تفشي أوميكرون".

وقال إن البيانات الواردة من بعض الولايات "تقودني للاعتقاد بأننا اقتربنا من ذروة هذه الموجة من حيث الحالات".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 112286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و251 وفاة خلال 24 ساعة.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و927203 إصابات منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620796.

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة، الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و302069.

وكان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة الأربعاء وبلغت 44187 إصابة.

وأشارت بيانات الوزارة أيضاً إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، انخفاضاً من 201 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 104 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 143 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضاً 25 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 42 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى الجمعة 104745 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.