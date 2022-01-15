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تسجيل أكثر من 268 ألف إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة بالهند

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أكثر من 268 ألف إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة بالهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل 268 ألفاً و833 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

 

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليوناً و850 ألفاً و962 حالة.

 

ونقلت صحيفة "بزينس ستاندارد" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 402 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفاً و752.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند 6041 حالة بزيادة قدرها 5 % عن يوم أمس الجمعة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

 

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل 268 ألفاً و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

 

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليوناً و850 ألفاً و962 حالة.

 

ونقلت صحيفة "بزينس ستاندارد" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 402 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفاً و752.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند 6041 حالة بزيادة قدرها 5 % عن يوم أمس الجمعة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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