الإعلام الأمني توضح تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".



وأشارت الخلية إلى إن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

