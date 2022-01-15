إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عشرات الفلسطينيين، الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب تظاهرات ضد التوسع الاستيطاني.



وذكرت المصادر أن 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب المصادر، فإن مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي محمد الخطيب أصيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز، خلال المواجهات التي اندلعت عقب تظاهرة مناهضة للاستيطان في القرية.

وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن 6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء "قمع" الجيش الإسرائيلي مسيرة في قرية كفر قدوم في قلقيلية.

واندلعت مواجهات مماثلة في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية ما خلف عددا من الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بحسب المصادر.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن الشعب الفلسطيني "يصر على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل حقوقه السياسية، والعودة وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة".

وأدانت الوزارة في بيان لها "اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين العزل" خلال التظاهرات الأسبوعية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك وتداعياته ونتائجه على ساحة الصراع.

وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي "تواصل ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، التي تتم جميعها تحت شعار الدفاع عن أرضهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".