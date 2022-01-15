الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتفكيك روسيا مجموعة للقرصنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة "القرصنة الإلكترونية" الصادرة من أراضيها.



ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أضاف المسؤول خلال إحاطة إعلامية "نرحب بالتدابير التي يتخذها الكرملين في محاربة الأنشطة الضارة (القرصنة الإلكترونية).

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.

وأشار بيان الأمن الفدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطها في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.

ويشتبه بأن مجموعة "آر إيفيل"، الأشهر بين شبكات القرصنة، نفّذت عددا من عمليات الاختراق الكبيرة