شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكم بإعدام 9 متهمين في قضية مقتل رقيب أول بالجيش بتونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أمس الجمعة أن محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب، أصدرت حكماً بإعدام 9 متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.



وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاما بالسجن ضد 15 متهماً آخرين بمدد مختلفة تتراوح بين 32 و 44 عاماً.

وكانت مجموعة من الإرهابيين قتلت الغزلاني رمياً بالرصاص بمنزله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.