ليتوانيا تكشف عن توقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيته، أمس الجمعة، إن تدفق المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد من " بيلاروس" قد شارف على التوقف.



وأضافت سيمونيته في تصريحات لوكالة "بي إن إس" في فيلنيوس: "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، فقد توقف"، في إشارة إلى تدفق المهاجرين.

حاول آلاف المهاجرين على مدار أشهر، العبور إلى بولندا ودول البلطيق، الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وتتهم بروكسل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بنقل أشخاص من البلدان المنكوبة بالأزمات مثل العراق أو أفغانستان إلى مينسك ، ثم إرسالهم إلى الحدود في محاولة لاستعداء الاتحاد الأوروبي.

ردت الحكومة في فيلنيوس من خلال زيادة حماية الحدود وبناء أسوار لمسافة مئات الكيلومترات .

قام حرس الحدود في ليتوانيا بإبعاد المهاجرين عن الحدود منذ أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، نجح في منع أكثر من 8100 شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني، وأخذت الأعداد في الانخفاض بشكل حاد.

بحلول غد السبت، تنهي ليتوانيا حالة الطوارئ التي أعلنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في المنطقة الحدودية.