ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا منذ بداية الجائحة (بالأرقام)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا منذ بداية الجائحة إلى 8 ملايين و93 ألفاً و36 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في مدريد، اليوم الجمعة، أنه منذ يوم أمس، تم تسجيل 65 ألفاً و937 حالة جديدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة.

وارتفع معدل الإصابة في 7 أيام لكل 100 ألف شخص من 148263 إلى 165491 إصابة.

غير أنه برغم حالات الإصابة المرتفعة، جراء متحور أوميكرون المهيمنة، لم تشهد معدلات إشغال المستشفيات زيادة تقريبا في الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً للتقرير، تم شغل 14% من كل أسرة المستشفيات بمرضى كوفيد19، بينما بلغ الرقم لوحدات العناية المركزة 23.62%.

وكان العدد قبل أسبوع 22.06%.

وجدد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الجمعة، دعوته للاستعداد للانتقال من جائحة إلى مرض متوطن، حسبما ذكرت وكالة يوروبا برس للأنباء