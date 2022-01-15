تقرير يكشف أن أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أعلى من 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام السلطات الصحية بالمراقبة الدقيقة من خلال تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة ثلاثة أسابيع.



وسجلت كوريا الجنوبية 4423 إصابة جديدة بكوفيد19، من بينها 4077 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 687984، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة بكوفيد19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6281 حالة وفاة.

ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19 إلى 626 حالة.