شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد19 بلغت 44293 حالة يوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و302069.



كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء وبلغت 44187 إصابة.

وأشارت بيانات الوزارة أيضاً إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد19 يوم الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107