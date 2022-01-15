عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجاوزت الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس كورونا 323.1 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 5.52 مليون، كما تم توزيع أكثر من 9.58 جرعة لقاح، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وكشف مركز علوم وهندسة النظم التابع للجامعة في آخر تحديث صباح اليوم السبت أن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 323 مليوناً و140 ألفاً و74 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و528 ألفاً و794 حالة وفاة.

وكشف المركز أن الولايات المتحدة لا تزال هي الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات وهو 64 مليوناً و897 ألفاً و237 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أعلى عدد من الوفيات وهو 849 ألفاً و172 حالة وفاة.