هذا الأسبوع.. مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي يزور السعودية والسودان وإثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في، سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا هذا الأسبوع، وسيحثان أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان "سيشجعان المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا على اغتنام الفرصة الراهنة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية... وإرساء الأساس لحوار وطني شامل".

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عبر أمس الجمعة عن قلقه إزاء "تقارير عديدة ومقلقة بشدة" عن ضربات جوية في إقليم تيجراي بإثيوبيا، قائلا إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا منذ بداية العام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ساترفيلد ومولي في المسؤولين عن الشؤون الأفريقية سيزوران الدول الثلاث في الفترة من الاثنين إلى الخميس هذا الأسبوع.

وفي العاصمة السعودية الرياض، سيعلنان عن الدعم "لعملية انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية" في السودان وسيجتمعان في العاصمة السودانية الخرطوم مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية ومع عدد من القادة العسكريين والسياسيين وآخرين.

وقال بيان الخارجية الأمريكية "رسالتهما ستكون واضحة: الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".