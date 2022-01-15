حدث ليلاً| رسالة شوقي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. وضبط 121 قضية اتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والأعمال الإجرامية، وأسفرت تلك الجهود- خلال 6 أيام- بمحافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 121 قضية متنوعة، بإجمالي 85 متهما.

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قبل ساعات من الامتحانات.. رسالة هامة من شوقي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي - فيديو

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مهمة بخصوص امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2021-2022، وذلك في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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أديب معلقًا على إصابته بالفيروس: شوفت كورونا الخفيف

علق الإعلامي عمرو أديب، على إصابته مؤخرًا بعدوى فيروس كورونا، قائلًا: "كنت في رحلة عمل بالرياض والمسحة في المطار أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس".

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34 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 893 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331607 حتى اليوم.

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قفزت من الطابق السادس.. انتحار ربة منزل في المنوفية

ألقت سيدة في العقد السابع من العمر، بنفسها من الطابق السادس مساء اليوم الجمعة، بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وتقرر نقل جثمانها لمشرحة المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

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رياح أوروبية وبرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، بداية من غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل، حيث كشفت أن هناك رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

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صقيع وارتفاع أمواج البحر.. الطقس السيئ يضرب كفر الشيخ - صور

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لسقوط أمطار، على فترات متقطعة دون تأثير على حركة السير بالطرق العامة، والسريعة داخل المحافظة، وسط موجة صقيع في جميع أنحاء المحافظة نتيجة الطقس السئ الذي يضرب محافظة كفر الشيخ.

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بعد سوء الأحوال الجوية..ما هو موقف كفر الشيخ من امتحانات التيرم الأول؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، الموافق 15 يناير 2022، انعقاد أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتماد محافظ كفر الشيخ، جداول الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية.

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وزير الأوقاف: نجاح الداعية مرهون بالإخلاص لله والإلمام بواقع عصره

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الدعوة علم وفن وخبرة ودربة، لا يكتفى فيها بمجرد التحصيل العلمي، إنما تحتاج إلى مقومات عديدة، لا شك أن في مقدمتها إخلاص النية فيها لله (عز وجل) فلا يتاجر الداعي بدعوته، ولا يجعلها مطية إلى الدنيا.

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يستخدم لعلاج فيروس سي.. ما هو دواء السوفالدي الذي كتبه الطبيب لوائل الإبراشي؟

تصريحات أثارت الجدل بعد رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، أدلت بها أرملته، وأكدت أنه تعرض لخطأ طبي على إثره تقدمت أمس ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الطبيب شريف عباس بالتسبب في وفاة.

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قطع رأسه وذراعيه.. قرار جديد من النيابة في واقعة جثة الزراعات بالمنيا

قررت نيابة قسم شرطة المنيا، برئاسة المستشار محمد نجاتي، حبس المتهم بقتل سائق وقطع رأسه وذراعيه وإلقاء جثته في منطقة بحي كفر المنصورة غرب المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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إصابة 6 طالبات بسبب تسرب الغاز داخل سكن خاص في بني سويف

أصيبت 6 طالبات وطفلة باختناق، جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

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أمريكا وفرنسا تعقدان افتراضيًا الحوار الرابع للفضاء الإلكتروني

عقدت الولايات المتحدة وفرنسا، افتراضيا، الحوار الرابع الخاص بالفضاء الإلكتروني، على مدى يومي 13 و14 يناير الجاري.

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كوريا الشمالية تجري ثالث تجربة صاروخية خلال 10 أيام

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية، أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيري المدى يوم الجمعة.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام السلطات الصحية بالمراقبة الدقيقة من خلال تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة ثلاثة أسابيع.

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