عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صواريخ بيونج يانج.. واشنطن وسيؤول يؤكدان تحالفهما لإحلال السلام

السبت 15 يناير 2022

الخليج 365

دانت واشنطن مجددا، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية مؤخرا في تجارب متتالية خلال أسبوع واحد.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي جونج وي يونج، بحسب الخارجية الأمريكية، السبت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الكوري الجنوبي التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن سيؤول.

وأشار إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمرا حيويا لتحقيق السلام والأمن والازدهار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

والجمعة، أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، قائلة إنه يشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان: "ما زلنا ملتزمين بمقاربة دبلوماسية تجاه كوريا الديمقراطية، وندعوها إلى الدخول في حوار، ولا يزال التزامنا بالدفاع عن كوريا واليابان صارمًا".

وكشفت كوريا الجنوبية، الجمعة، النقاب عن أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين اثنين باتجاه الشرق.

وتعد هذه التجربة هي الثالثة للدولة الواقعة شرق آسيا منذ بداية العام الحالي، وتأتي بعد ساعات من تحذير كوريا الشمالية من أنها ستضطر إلى اتخاذ "رد فعل أقوى ومؤكد" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها بسبب إطلاقها الصواريخ مؤخرا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في أحدث تجاربها الصاروخية.

وأضافت أن الصاروخين أُطلقا من إقليم بيونجان الواقع في شمال شرق البلاد.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن الإطلاق الأخير لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كان "ممارسة للحق في الدفاع عن النفس".

وكانت إدارة بايدن فرضت، الأربعاء، عقوبات على 6 كوريين شماليين متورطين في برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، ما تزعم أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره حديثًا، وهو ثاني اختبار من نوعه في أقل من أسبوع.