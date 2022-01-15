كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام السلطات الصحية بالمراقبة الدقيقة من خلال تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة ثلاثة أسابيع.

وسجلت كوريا الجنوبية 4423 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 4077 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 687984، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6281 حالة وفاة.

ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 إلى 626 حالة.