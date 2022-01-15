الأحد.. افتتاح صالون الشباب للفنون التشكيلية بمشاركة 196 فناناً

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم قطاع الفنون التشكيلية فعاليات الدورة الثانية والثلاثون لصالون الشباب، في السادسة من مساء بعد غدٍ الأحد، تحت شعار "الحلم.. أرض الواقع"، بقصر الفنون، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، في حضور قيادات القطاع ورئيس لجنة التحكيم الدكتور عماد أبو زيد، ولفيف من الفنانين والنقاد.

ودعت اللجنة المنظمة للصالون في سبتمبر الماضي شباب الفنانين تحت شعار "الحلم.. أرض الواقع"، لإطلاق العنان لخيالهم وأحلامهم واستدعاء ما يملكون من مخزون ثقافي وإنساني لتحقيق هذه الأحلام وأحلامنا في إنتاج أعمال فنية وتجارب إبداعية تكون ركيزتها الحلم والمغامرة والخيال.. فالحلم والخيال يعدا أهم روافد الخلق الفني، والعمل الفني ما هو إلا حلم يتعايش معه الكثير من الفنانين وكأنه واقع فيقدمون رؤية فنية مغايرة.

وأكد الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ أن "نقطة التقاء تتجدد مع صالون الشباب.. الحدث الأهم والمحطة الرئيسية للاكتشاف، للطموح، لأحلام النجومية ليبقى الصالون هو الرافد الحقيقي للحركة التشكيلية المصرية بالمواهب الواعدة والجادة لاستمرار مسيرة الإبداع وفي دورته الثانية والثلاثون تتجدد الدوافع والتحديات أمام شباب واثق من قدراته على تقديم نفسه بالشكل الناجح وسط أجواء من التحفيز والدعم والرعاية التي يخلقها الصالون، واستطاع خلال دوراته السابقة إفراز أسماء بات أغلبها حالياً نجوماً في سماء الفن التشكيلي".

وأضاف "سرور": "رسخ الصالون متشحاً بروح الشباب قناعات يقينية بأنه موعد الدهشة والتمرد والجرأة، وهذا ما أصبحنا نترقبه بشغف لتدور بعدها حوارات حول الأفكار والتقنيات والأساليب التي تغطي كل مجالات الفنون التشكيلية في الأغلب، وأصبح الصالون كذلك وبمنتهى الصدق أحد أهم الأحداث الناجحة التي ترعاها وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، فكل التحية للقائمين على هذا الحدث الكبير، وكل الأمنيات الطيبة للشباب المبدع في ساحة الحقيقة والوقوف بوضوح على إجابة "أين أنا بين أقراني"، فهو البوصلة التي يجب أن يختلف ما قبلها عما بعدها."

جديرٌ بالذكر أنه يُشارك في هذه الدورة 196 فناناً بإجمالي 210 أعمال فنية في مجالات (التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز في الفراغ، الفنون الرقمية، الميديا).

كما أعلن قطاع الفنون التشكيلية مضاعفة جوائز هذه الدورة لتصبح الجائزة الكبرى بقيمة خمسون ألف جنية، وعدد 8 جوائز صالون الشباب قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنية، عدد 2 جائزة تشجيعية قيمة كل منها خمسة عشر ألف جنية، بالإضافة إلى استحداث جائزتي إقتناء لمتحف الفن المصري الحديث.