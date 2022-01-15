صقيع وارتفاع أمواج البحر.. الطقس السيئ يضرب كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لسقوط أمطار، على فترات متقطعة دون تأثير على حركة السير بالطرق العامة، والسريعة داخل المحافظة، وسط موجة صقيع في جميع أنحاء المحافظة نتيجة الطقس السئ الذي يضرب محافظة كفر الشيخ.

وأكد محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، لمصراوي، أن حركة الملاحة والصيد مازالت متوقفة في مياه البحر المتوسط، بسبب ارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة كفر الشيخ خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الأجواء الشتوية الباردة ستعم جميع أنحاء الجمهورية، فيما توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد نهارًا على شمال البلاد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح علي معظم المناطق ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل، وشددت الهيئة على أن هذه الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم.