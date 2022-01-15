ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والأعمال الإجرامية، وأسفرت تلك الجهود- خلال 6 أيام- بمحافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 121 قضية متنوعة، بإجمالي 85 متهما.

محمد يوسف

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