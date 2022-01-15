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ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والأعمال الإجرامية، وأسفرت تلك الجهود- خلال 6 أيام- بمحافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 121 قضية متنوعة، بإجمالي 85 متهما.

وتضمنت القضايات المضبوطة (الاتجار بالبشر – إفساد واستغلال الأحداث في أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر "أطفال الشوارع")، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة؛ لمباشرة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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