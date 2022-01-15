شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف البضائع المباعة حال عدم سحبها بعد ثلاثة أشهر فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون الجمارك الجديد، حزمة من الإجراءات بشأن عدم سحب البضائع التى تم بيعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر عرض لبيعها، وموقف مصلحة الجمارك حيال هذا الموقف.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون:

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المـادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .

وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة .