تونس: تطعيم 11628 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 11 ألفا و628 شخصا ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و79 ألفا و229 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان الجمعة، أن عدد الذين تلقوا التطعيم يتوزع ما بين 4 ملايين و488 ألفا و763 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ومليون و608 ألاف و466 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغت 12 مليونا و497 ألفا و274 جرعة.

وأضافت أن عدد المسجلين على المنظومة الصحية لتلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و781 ألفا و987 شخصا، داعية الراغبين في التطيعم بالتسجيل على المنظومة.