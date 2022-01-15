إصابة 6 طالبات بسبب تسرب الغاز داخل سكن خاص في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت 6 طالبات وطفلة باختناق، جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "سمر.م.ث"، 23 عامًا، و "إيمان.ج.ع" 20 عامًا، و"شيماء.م.ح" 18 عامًا، و "نشوة.ع.ع" 21 عامًا، و " نورهان.ع.إ" 24 عامًا، وجميعهن طالبات بكلية دراسات عربية وإسلامية، و" هبة. س.أ" 20 عامًا، طالبة بكلية الخدمة الإجتماعية، و"انجي.ع.س" 3 أعوام، إلى المستشفى التخصصي، مصابات باختناق جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل سكن طالبات خاص.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وإنعاش للقلب داخل الاستقبال، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.