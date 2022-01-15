قطع رأسه وذراعيه.. قرار جديد من النيابة في واقعة جثة الزراعات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

قررت نيابة قسم شرطة المنيا، برئاسة المستشار محمد نجاتي، حبس المتهم بقتل سائق وقطع رأسه وذراعيه وإلقاء جثته في منطقة بحي كفر المنصورة غرب المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت الأحد الماضي، بعثور عدد من الأهالي داخل مدينة المنيا، على جثة شاب مجهول، بدون رأس أو ذراعين، مُلقاة بجوار مجمع مدارس كفر المنصورة، بالطريق الدائري الغربي، مدخل مدينة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، بدون رأس أو ذراعين.

ونجح فريق وحدة مباحث قسم شرطة المنيا برئاسة العقيد عمرو حسن مفتش المباحث، والرائد جاد الله صدقي رئيس مباحث القسم، في تحديد هوية المجني عليه، وجرى القبض على المتهم.

وتبيّن أن المجني عليه من إحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا ويعمل بأسيوط، ومتغيب من يوم السبت، وأن المتهم والمجني عليه يعملان سائقين على حفار بمحافظة أسيوط، وأن الدافع في ارتكاب الجريمة هو شك المتهم أن المجني عليه تسبب في إيقافه عن العمل؛ ما دفعه لاستدراجه والتخلص منه.