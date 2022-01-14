14 يناير , 2022
قيام الحرس الثوري الإيراني بإجراء مناورات عسكرية (أ ف ب).
اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن اجواء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى «احتمال» التوصل إلى اتفاق في فيينا.
وقال بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إن «الأجواء أفضل بعد عيد الميلاد. قبل عيد الميلاد كنت بالغ التشاؤم. اليوم أعتقد أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق».
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق «محتمل» في فيينا... بوريل عن المفاوضات النووية: «الأجواء أفضل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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