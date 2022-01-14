الاتحادية توضح حقيقة تكليف قائداً جديداً لقيادتها

وقالت الاتحادية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تفتقر الى المهنية خبر مفاده (تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية)"..

وفي الوقت الذي أكدت فيه، ان "الوراء من نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة", بينت أن "القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده ابناء شعبنا العراقي، وهو من خيرة الضباط الذين مثلوا المؤسسة الأمنية".



وأضافت، أن "الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا انباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني"، داعية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي للقيادة".