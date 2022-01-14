إحباط تهريب أدوية أورام مع راكب قادم من السعودية في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية تستخدم في علاج الأورام، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من السعودية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة فلاي ناس، رحلة رقم XY267 القادمة من الرياض، اشتبه أحمد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبدالعزيز مأمور الفحص، وتلاحظ وجود كمية من الأمبولات في حقائبه، وبالعرض على عبدالعظيم حمادة مدير الجمرك قام بتكليف علي شرقاوي مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 285 حقنة وأمبول لعلاج الأورام السرطانية، مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.