كندا: البلاد مقبلة على ذروة أوميكرون خلال الأسابيع القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

كشفت المسؤولة الطبية الأولى في كندا، اليوم الجمعة، عن أن البلاد مقبلة على نشاط مكثف لفيروس كوفيد-19 خلال الشهرين المقبلين لكندا.

ووفقا لرئيسة الصحة العامة، الدكتور تيريزا تام، فإن متحور أوميكرون تجاوز جميع الموجات والمتغيرات السابقة ويؤدي إلى اتجاهات المرض الشديدة على الرغم من كونه أقل حدة من متحور دلتا.

وتقول الدكتورة تيريزا تام للصحفيين إن دخول المستشفى آخذ في الارتفاع ومن المتوقع أن يستمر، بالنظر إلى معدلات الإصابة القياسية في البلاد.

وأشارت تام إلى إنه منذ آخر تحديث للنمذجة في أوتاوا قبل أكثر من شهر بقليل، تضاعف عدد حالات الاستشفاء المرتبطة بالفيروسات أربع مرات إلى ما يقرب من 7 آلاف حالة في اليوم مع تضاعف حالات قبول الرعاية الحرجة إلى ما يقرب من 900 حالة في اليوم.

وأكدت أن التوقعات طويلة المدى للحكومة الفيدرالية جعلت البلاد تصل إلى ذروة الموجة الخامسة في فبراير القادم مع حوالي 170 ألف حالة يومية في أفضل سيناريو و300 ألف حالة في أسوأ الحالات.

ومن المتوقع أيضا أن تصل حالات دخول المستشفيات إلى ذروتها بعد فترة وجيزة عند 5000 حالة دخول يومية. وقالت إن التوقعات قصيرة الأجل جعلت كندا تضيف أكثر من نصف مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس بحلول نهاية يناير.