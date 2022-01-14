إصابة مواطن بطلق نارى أثناء احتفاله بعرس جاره في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

أصيب مواطن بطلق نارى أثناء حضوره عرس بمنطقة قحافة بالفيوم اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى أخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم أول، بإصابة "شعراوي. ع. ع" 47 عامًا – فلاح – مقيم بمنطقة قحافة بطلق ناري.

جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة للفيوم، وتبين أن المصاب كان فى عرس أحد جيرانه، وأثناء الاحتفال أطلق أقارب العريس النار بشكل عشوائي، ما تسبب في إصابة المجني عليه.

أخطرت نيابة بندر الفيوم والتي قررت سرعة ضبط وإحضار المتهم، والسلاح المستخدم.