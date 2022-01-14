رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: “أوميكرون” قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 26 دقيقة

حذر “جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من أن تزايد الإصابات بالمتحور الجديد”أوميكرون” سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة/ مما قد يطيل من أمد أزمة سلاسل التوريد.

وصرح “ويليامز” في كلمة معدة مسبقًا أمام مجلس العلاقات الخارجية، أن الشركات قد تواجه عقبات على المدى القريب مع عزوف المستهلكين عن العديد من الأنشطة الشخصية، بالتزامن مع جهود الشركات لإيجاد موظفين.

وأكد عضو الاحتياطي الفيدرالي أن تلك الاضطرابات قد لا تكون كافية لإبعاد الاقتصاد الأمريكي عن مساره، إذ من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.5% هذا العام، مضيفًا أنه بمجرد انحسار موجة “أوميكرون” سيعود الاقتصاد إلى تسجيل نمو قوي.

وعن الضغوط التضخمية، ذكر “ويليامز” أن الطلب القوي على السلع واختناقات العرض دفعا التضخم إلى تسجيل ارتفاعات قوية، لكنه أضاف أن ضغوط الأسعار قد تتراجع مع تحسن قيود العرض، وسط توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 2.5% هذا العام و2% خلال 2023.

وتطرق “ويليامز” في كلمته إلى سوق العمل الأمريكي، حيث أوضح استمرار تعافي سوق العمل مع نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى إمكانية انخفاض البطالة إلى 3.5% هذا العام.