ارتفاع عدد قتلى خروج قطار عن مساره في الهند

14 يناير , 2022
نيودلهي: ارتفع عدد القتلى، إثر خروج قطار عن مساره يوم أمس في ولاية غرب البنغال الهندية، إلى 9 أشخاص.
وقال المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، راجيف جين، إن رجال الإنقاذ أزالوا 12 عربة متضررة، وانتشلوا أربع جثث إضافية مما رفع عدد القتلى إلى تسعة.
وأوضح أن “45 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع عندما انحرفت المركبات عن القضبان وانقلبت ثلاث منها”، معلنا اكتمال أعمال الإنقاظ وتنظيف المسار لاستعادة خدمات القطارات في المنطقة.
وكان القطار في طريقه إلى غواهاتي في ولاية أسام من بيكانير، وهي مدينة في ولاية راجاستان، عندما وقع الحادث في منطقة جالبايغوري.
وقال المسؤول البارز في السكك الحديدية غونيت كاور، إنه يجري التحقيق في سبب الحادث، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تعويضات مالية لأسر القتلى وجميع المصابين.
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