انت الان تتابع خبر أرسنال يطلب تأجيل قمة شمال لندن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-14 | 20:15
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طلب أرسنال من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل قمة شمال لندن يوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بسبب وجود عدد كبير من حالات كوفيد-19 في الفريق إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم.
وقال الدوري الممتاز إنه سيتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.
ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
وأضاف في بيان "سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار".
ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
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