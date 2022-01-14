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أرسنال يطلب تأجيل قمة شمال لندن

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-14 | 20:15

أرسنال يطلب تأجيل قمة شمال لندن

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طلب أرسنال من مسؤولي الممتاز لكرة القدم تأجيل قمة شمال لندن يوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بسبب وجود عدد كبير من حالات كوفيد-19 في الفريق إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم.
وقال الدوري الممتاز إنه سيتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.

وأضاف في بيان "سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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