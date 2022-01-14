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إسرائيل تحاكم فلسطينيا من غزة بتهمتي الإرهاب والتسلل

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن محكمة إسرائيلية وجهت اتهامات لمواطن من قطاع غزة، يعمل في حفر أنفاق حركة حماس، تسلل لإسرائيل مؤخراً.

 

وقالت الصحيفة العبرية إنه ”تم اتهام مواطن من قطاع غزة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، والتسلل إلى إسرائيل، حيث تم توجيه التهم إليه أمام محكمة بئر السبع المركزية“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”وقبل تقديم لائحة الاتهام، عمل عبد الله المنايا، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، في حفر أنفاق حماس لمدة ست سنوات“.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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