المغرب يتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي جزر القمر دون أي نقطة.

فاز منتخب المغرب على جزر القمر (2-0) في المباراة التي احتضنها ملعب أحمد أهيدجو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012