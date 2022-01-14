انت الان تتابع خبر المغرب يتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-14 | 19:15
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فاز منتخب المغرب على جزر القمر (2-0) في المباراة التي احتضنها ملعب أحمد أهيدجو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
وسجل هدفي الأسود سليم أملاح وزكرياء أبو خلال، في الدقيقتين 16 و90.
وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي جزر القمر دون أي نقطة.
وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي جزر القمر دون أي نقطة.
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