عالم: كورونا كالأنفلونزا ولا يمكن التطعيم ضده كل شهرين

وقال أبريناني عضو اللجنة العلمية الفنية (CTS): "من المحتمل أن يصبح "كوفيد" عدوى شبيهة بالأنفلونزا، لكن يجب التمييز هنا بين الملقحين وغير الملقحين، لأنه بالنسبة للمصابين بفيروس كوف ـ سارس ـ 2 فقط، يمكن أن يتحول الأمر لإصابة كالإنفلونزا التي تصيب ملايين الأشخاص كل شتاء، والقاتلة بنسبة 1 لكل 1000 تقريبا".وأكد على "إعادة التفكير بين العلماء الغربيين بشأن سياسات الاحتواء، كما هي الحال في الاستراتيجية الجديدة في الولايات المتحدة التي تهدف إلى التعايش بشكل طبيعي مع الفيروس بدلا من محاولة القضاء عليه"، مشيرا إلى أن "إسبانيا والبرتغال وبريطانيا تتحرك في هذا الاتجاه أيضا".

واوضح أبريناني ان "بلدان عديدة تقوم بترشيد إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد للحياة مع قيود أقل وعدد مقبول من الوفيات، هل نحن مستعدون في إيطاليا بعد الذروة المتوقعة في نهاية كانون الثاني لتحمل 3-4 آلاف وفاة بكورونا شهريا لمدة 4-5 أشهر؟".

