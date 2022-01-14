شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يشيد بنجاح منتدى شباب العالم:مصر أثبتت أنها دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، بنجاح منتدى شباب العالم ووصول رسالته إلى جميع الدول، بما تضمنه من مناقشات لقضايا مهمة تشغل الإنسانية فى كل مكان، وتؤكد أن العالم فى حاجة إلى التعاون من أجل صالح البشرية كلها، فلم يعد فى الإمكان أن يواجه بلد التحديات بمفرده، وإنما يجب أن يتكاتف الجميع للتخلص من كل المشكلات التى تؤرق دول العالم.

وأضاف رئيس الوفد، أن المؤتمر أكد حقيقة مهمة هى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس رئيسا فحسب، وإنما هو زعيم بمعنى الكلمة، والزعيم هو الذى يكون تجسيدا حيا لأمته فى فترة من أهم فترات تاريخها.

وأوضح أبو شقة، أنه فى الفكر السياسى، هناك فرق بين الزعيم الذى يعد شخصية تاريخية، وبين غيره من السياسيين، فالسياسى قد يكون بارعا، لكن الزعامة شىء آخر يرتبط بحبه للجماهير وحب الجماهير له.

وأكد أبو شقة، أن الزعيم هو الذى يجسد إرادة وأمانى وطموحات شعبه فى أوقات المحن، وهو ما تجلى من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ثورة 30 يونيو وما بعد ذلك، فقد افتدى مصر، وعبّر عن حبه لها، عندما وقف فى صف الجماهير، وانحاز لإرادتها فى فترة عصيبة تعرّض فيها الوطن للاختطاف من جماعة لا تعرف قيمة الأوطان ولا تقدر ما تكنه الشعوب من حب لتراب بلادها واستعدادها لصونه بدمائها.

وأشار أبو شقة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد هذه الزعامة بصورة واضحة لا تخطئها أى عين، حتى عيون الأعداء، عندما تولى قيادة البلاد، فأبى إلا أن ينتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة، فحقق إنجازات لم تكن لتتحقق إلا فى عشرات السنين، ليبهر العالم بالإرادة المصرية التى غيّرت وجه الوطن فى سنوات معدودة، لتتوارى الصورة القديمة عن مصر الخامدة، وتظهر صورة جديدة، تنبض فيها الحياة فى جميع أرجاء الوطن، فالإنجازات والمشروعات الكبرى شملت جميع المحافظات، ولم تقتصر على العاصمة كما كان يحدث فى بعض المشروعات من قبل، ليثبت الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه زعيم حقيقى يعد سببا فى تقدم أمته وتحقيق طموحاتها وأمانيها، وليقدم النموذج على الفارق الواضح بين الزعيم الحقيقى والسياسى البارع.

وقال رئيس الوفد، إن ما حدث فى منتدى شباب العالم يثبت هذه الزعامة الحقيقية، مضيفا: "فالزعيم الحقيقى لا يقف عند حدود وطنه، وإنما يمتد نظره للتعاون مع الدول الأخرى، من أجل حل المشكلات التى تؤذى شعوب هذه الدول وتؤثر تأثيرا سلبيا على حياتهم".

وتابع: "لقد أثبت هذا المنتدى أن القائد والزعيم عبد الفتاح السيسى يمتلك رؤية ثاقبة وإحاطة بكل ما يحدث فى العالم، ويطرح كل هذا للحوار والنقاش، للخروج بحلول تعود بالخير على البشرية كلها. ومن أهم نتائج المنتدى أن كل شاب من الدول التى يمثلونها، سيكون سفيرا حقيقيا ينقل الصورة الحقيقية والمكانة المهمة التى احتلتها مصر على الساحة الدولية، وأنها تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الأمنى والسياسى والصحى، وأنها لا تقل عن أى دولة من دول العالم المتقدم".

وأضاف أبو شقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثبت خلال المؤتمر الصحفى بالمنتدى أنه يتحسس كل خطوة يخطوها، وأنه رجل دولة بكل المقاييس الدولية التى يجرى بها تقييم رجال الدولة الحقيقيين والزعماء الحقيقيين، حيث اهتم بقضايا حياتية مهمة، تمثلت فى مواجهة الفقر ومشكلات القارة الأفريقية، وتجاوز تأثيرات جائحة كورونا، وقضية شح المياه التى يعانى منها عدد من الدول، إضافة إلى قضية التغيرات المناخية التى تمثل إحدى أهم القضايا التى لا تقتصر على جزء من العالم دون باقى الأجزاء، وإنما تشمل الجميع.

واختتم أبو شقة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدّم للعالم فى هذا المنتدى صورة مصر الحديثة القوية التى لا تنشغل بقضاياها عن مشكلات العالم، وإنما تمد يدها للجميع بالحب والسلام والتعاون.