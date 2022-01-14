شكرا لقرائتكم خبر عن قومى حقوق الإنسان ناعيا السفير علاء رشدى: الدبلوماسية المصرية فقدت أحد أبنائها المميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس بعميق الحزن والأسى السفير علاء رشدى سفير مصر فى روما ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان السابق، الذى وافته المنية فجأة وهو فى قمة عطائه الدبلوماسى وخدمة الوطن كسفير لمصرفى روما. وقالت مشيرة خطاب إنه برحيل الفقيد فقدت الدبلوماسية المصرية أحد ابنائها المتميزين والذى مثل مصر بكفاءة ومهنية فى كافة المناصب التى تولاها، مضيفة :"قام بجهد بناء خلال رئاسته أمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان والتى أعدت الاستراتيجية الوطنية الإنسان ". وتتقدم السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومى لحقوق الانسان بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه ولأسرة الدبلوماسية المصرية.