شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بـ"إنستجرام": المنصة طورت لاحتواء الشباب ونقوم بمواجهة المعلومات المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في Instagram للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، في جلسة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد الجائحة" في منتدى شباب العالم، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.

وركزت الجلسة، التي حضرها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشكل أساسي على كيفية الحفاظ على سلامة وخصوصية الشباب، خلال استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك سيحدد مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقالت تارا في كلمتها إن Instagram شأنه شأن أغلب مواقع التواصل، هو منصة تم تطويرها خصيصا لاحتواء الشباب، موضحةً أن الشباب هم أحد أهم الفئات التي تستخدم التطبيق، حيث أنه بإمكانهم رصد وخلق التوجهات على التطبيق، كما أنهم يستخدموا التطبيق حاليا للقيام بالحملات الدعائية المختلفة، ولتسليط الضوء على قضايا مهمة ومحورية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وللتواصل مع المجتمعات العالمية، وإيصال صوت الفئات المهمشة والمهملة، ودفع النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، إضافة إلي الاستخدام الذي قد يكون هو الأكثر أهمية، من وجهة نظر هوبكنز، وهو نشر السعادة في عالمنا، الأمر الذي كان مهما لغاية خلال العاميين الماضيين، في ظل تفشي وباء كورونا.

وأضافت هوبكنز، خلال الجلسة التي شهدت إقبالا واسعا، أن هذه الأسباب أوضحت Instagram أهمية خلق بيئة آمنة وذات تأثير إيجابي على المستخدمين، حتى نتمكن من بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم، بما في ذلك تقديم الأدوات والوسائل التي تم تطويرها خصيصا للحفاظ على أمان الشباب خلال استخدامهم Instagram، والمساعدة على منع التفاعلات غير المرغوب فيها بين المستخدمين، تضمنت هذه الأدوات التحقق من العمر، ومنع البالغين من المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم، وإشعارات الأمان، وتجربة الخصوصية الجديدة كليا.

وشرحت هوبكنز أيضا دليل الآباء والأمهات لاستخدام Instagram، وهي الخاصية الجديد التي قدمتها Instagram، حيث تتضمن موارد مفيدة للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية وتشكيل وعي وكيان الأجيال القادمة، إضافة إلى شرح لوسائل الأمان المختلفة التي يقدمها التطبيق، إلى جانب شرح للمصطلحات الموجودة على Instagram، حتى يتسنى للآباء والأمهات التعرف على التطبيق بشكل أفضل واستخدامه مع أبنائهم. كما تم عرض سياسات Instagram التي تم استخدامها لرفع وعي الشباب، خلال الجلسة، والتي تضمنت تقديم العديد من أدوات الأمان عبر الإنترنت، لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، مثل خاصية تصفية التعليقات، والحظر، والإبلاغ، والكثير من الخواص الآخرى. كما أكدت Instagram أيضا لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المحتوى الضار.

وتابعت :"كما أن Instagram تقوم حاليا بالاستثمار بكثافة في آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة".



تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في Instagram للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا

يذكر أن منتدى شباب العالم قد تم إطلاقه عام 2017 في شرم الشيخ، كمنصة عالمية تجمع الشباب الواعدين من جنسيات وخلفيات مختلفة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية، ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن همومهم وأفكارهم للمساعدة في تشكيل مستقبل البلاد.