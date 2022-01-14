شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان النواب: رايتس ووتش فقدت مصداقيتها وأصبحت المتحدث باسم "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها منتدى شباب العالم الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل قوى الشر والظلام والإرهاب تشعر بالهوس والجنون.

وأعرب رضوان، فى بيان له، عن أسفه الشديد لكل ما جاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً أن هذه الاتهامات كلها كذب فى كذب ولا أساس لها من الصحة.

وقال النائب طارق رضوان، إن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد أن أصبحت المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن التاريخ سيكشف أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مأجورة وكل تقارير التى تبث فيها سمومها ضد مصر هى ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وكلها شائعات وأكاذيب ضد مصر، وأن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما يدور داخل مصر فى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، أن جميع التقارير التى تصدرها هذه المنظمة المشبوهة يلقى بها الشعب المصرى العظيم فى سلة القمامة بعد أن تأكد بذكائه الحاد أنه لا صحة على وجه الإطلاق لما تبثه منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أكاذيب وسموم وافتراءات ضد مصر وأن جميع تقاريرها مكتوبة وممهورة بحبر إرهابى تنتجه جماعة الإخوان الإرهابية.